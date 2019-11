Brusselse begroting ontspoort

Het tekort op de Brusselse begroting is in 2018 opgelopen tot bijna een miljard euro en meer dan een vijfde van de inkomsten.

De Brusselse regering sloot de rekeningen voor 2018 met een tekort van 599 miljoen euro, maar volgens het Rekenhof is het gat de helft groter. 'Het nettotekort beloopt bijgevolg 912,2 miljoen euro, en vertegenwoordigt nagenoeg 22 % van de totale netto-ontvangsten', meldt het Rekenhof in haar persbericht over de Brusselse financiën.

Schuld omhoog

De schuld van het Brussels Gewest is opgelopen van 4,7 miljard euro in 2015 naar 5,5 miljard eind 2018. In september zei Brussels minister-president Rudi Vervoort, die na de zomer aan een tweede termijn is begonnen, dat hij van plan is deze legislatuur de schuld verder te laten oplopen.