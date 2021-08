Brusselse bevolking betaalt nu al prijs voor lagere vaccinatiegraad...

De Brusselse vaccinatiegraad behoort tot de laagste van West-Europa. Dat vertaalt zich in meer ziekenhuisopnames en meer besmettingen. De grote uitdaging wordt alsnog een heleboel mensen te overtuigen zich te laten prikken.

De meeste grootsteden hebben moeite om hun bevolking gevaccineerd te krijgen, maar de problemen zijn zoals wel vaker groter in Brussel. Nauwelijks de helft van de bevolking is al een eerste keer geprikt, waarmee het hoofdstedelijk gewest de West-Europese hoofdstad met de laagste vaccinatiegraad is. De kloof met Vlaanderen, waar bijna 78 procent een eerste keer is ingeënt, maar ook Wallonië (67%) is immens.

Voor die slechte cijfers zijn veel verklaringen. Met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar is Brussel een van de jongste grootsteden van Europa en jongeren laten zich minder snel inenten. Met meer dan 180 nationaliteiten is de stad ook ongelooflijk divers. Maar omdat velen geen Frans of Nederlands spreken, is het als overheid moeilijk contact te houden met alle burgers.

Daar komt bovenop dat Brussel een relatief arme stad is en er blijkt een link te zijn tussen de sociaal-economische status van de bevolking en de vaccinatiegraad (zie grafiek). Nergens in België laten minder mensen zich vaccineren dan in arme Brusselse kanaalgemeenten als Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Maar ook de rijkere Brusselse gemeenten doen het in vergelijking met de rest van het land slecht.

Complottheorieën

'Bovendien zetten sociale media en complottheorieën een serieuze rem op de vaccinatiesnelheid', zegt Fatima Abid, gemeenteraadslid voor de PS in Brussel-stad en leerkracht in het secundair onderwijs met veel contacten in de Maghrebijnse gemeenschap. 'Het is belangrijk dat er in elke gemeenschap mensen zijn die zulke verhalen kunnen ontkrachten en kunnen aantonen dat het vaccin veilig is.'

De lage vaccinatiegraad blijft niet zonder gevolgen. Omdat minder mensen beschermd zijn tegen het coronavirus, kan het zich gemakkelijker verspreiden. Met 200 besmettingen per 100.000 inwoners op weekbasis ligt het aantal gevallen meer dan dubbel zo hoog als in Vlaanderen en Wallonië.

Zes ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners op weekbasis zijn er ook dubbel zo veel als in de Belgische provincies met de meeste hospitalisaties. Een belangrijke nuance is wel dat Brussel ook patiënten uit andere regio's opneemt. De slechtere cijfers eisen hun tol. De voorbije week registreerde Brussel tien overlijdens. Dat zijn er meer dan de negen Vlaamse doden, maar Vlaanderen heeft wel meer dan vier keer zoveel inwoners.

Opstoot in de herfst

De lage Brusselse vaccinatiegraad doet vrezen voor een grote coronaopstoot in het najaar, als mensen weer meer binnenzitten en het virus zich makkelijker kan verspreiden. Met tal van laagdrempelige initiatieven probeert Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, de vaccinatiegraad op te krikken. Er wordt ingeënt op markten. Met de vaccinatiebus worden moeilijke wijken bezocht. En er wordt bekeken of op de werkvloer en in scholen prikjes kunnen worden gezet.

