Brusselse buitenring afgesloten in Wemmel

De buitenring rond Brussel is maandagochtend afgesloten in Wemmel als gevolg van twee ongevallen. Dat melden de federale politie en het Verkeerscentrum Vlaanderen.

Er is een omleiding tot het knooppunt Groot-Bijgaarden, waar het weer mogelijk is om de snelweg op te rijden. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden om de reisroute aan te passen.

Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. De bestuurder van het voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht, maar over zijn toestand is voorlopig niets bekend.

In de staart van de file die door het ongeval was ontstaan, kwam het tot een tweede ongeval. 'Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken. Eén voertuig kwam daarbij onder het andere terecht', zegt Sandra Eyschen, woordvoerster van de federale politie.

Er is sprake van één vrachtwagen die vuur vatte. Over mogelijke slachtoffers in de drie vrachtwagens is voorlopig evenmin iets bekend.