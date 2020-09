Brusselse cafés moeten om 23u sluiten

De gewestelijke crisiscel met daarin de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten boog zich zaterdagavond over de zorgwekkende opmars van het coronavirus in de hoofdstad.

Om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, is beslist dat vanaf maandag cafés en nachtwinkels om 23u de deuren moeten sluiten. Daarnaast zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen van 23 tot 6u verboden. De maatregel geldt voor drie weken, al is op 6 oktober een evaluatie gepland.

Over het dragen van een mondmasker is er wel een versoepeling: nu was dat nog overal op straat verplicht, vanaf 1 oktober geldt die verplichting enkel nog voor druk bezochte plaatsen zoals winkelstraten en de omgeving van scholen. Iedereen in het gewest moet wel altijd een mondmasker op zak hebben. Wie er geen kan voorleggen, riskeert een boete van 150 euro.