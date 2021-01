Brusselse economie maakt inhaalbeweging

Het hoofdstedelijk gewest is voor het eerst sinds 2012 de snelst groeiende regio van België.

De Brusselse economie is in 2019 met 2,2 procent gegroeid, blijkt uit de regionale rekeningen van de Nationale Bank. In Vlaanderen bedroeg de groei 1,7 procent en in Wallonië 1,6 procent.

Het is de eerste keer sinds 2012 dat de groei in Brussel hoger was dan in Vlaanderen en Wallonië. De financiële sector leverde in 2019 de grootste bijdrage tot de groei van de Brusselse economie. Veel banken en verzekeraars hebben hun hoofdzetel in de hoofdstad. Ook de administratieve en overheidsdiensten en de handel groeiden.

In Vlaanderen was de economische groei vooral te danken aan de exploitatie van en handel in onroerende goederen. In Wallonië was de farmaceutische industrie de belangrijkste motor van de groei.