Brusselse formatiegesprekken van start zonder MR

Open VLD staakt haar strategie van de lege stoel in de Brusselse formatiegesprekken. De onderhandelingen starten tussen PS, Ecolo, Defi, Groen, Open VLD en One Brussels.

Volgens Gatz was de eis gegrond omwille van de positie van Brussel in het samenwerkingsfederalisme. 'Het is niet evident als de coalities niet symmetrisch zijn en een politieke familie niet vertegenwoordigd is', zei Gatz maandag aan Belga.