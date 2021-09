'Brusselse gerechtelijke politie zal niet meer alle financiële misdrijven onderzoeken'

'De gerechtelijke achterstand bij het hof van beroep van Brussel heeft de laatste decennia zeer ernstige proporties aangenomen', zegt procureur-generaal Delmulle in zijn toespraak bij het begin van het gerechtelijk jaar. 'Die achterstand is het markantst in de economische-financiële en fiscale criminaliteit. De behandelingstermijnen in beroep zijn er extreem lang. Het creëert een demotiverend gevoel van vechten tegen de bierkaai en dweilen met de kraan open.'