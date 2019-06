Brusselse jeugdwerkloosheid zakt onder 20 procent

Het is van 1990 geleden dat er zo weinig jonge werkzoekenden waren in het Brussels Gewest.

In mei telde het Brussels gewest 7.636 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Daarmee zakt de jeugdwerkloosheid net onder de 20 procent, 19,9 procent om precies te zijn, zo meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris dinsdag. Het is de 72ste maand op rij dat het cijfer daalt. Sinds 1990, bijna 30 jaar geleden, lag het aantal werkzoekenden in Brussel nooit zo laag.