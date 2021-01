'Brusselse kilometerheffing pas in 2024'

Magnette oppert ook dat grote bedrijven hun activiteiten meer in Vlaanderen en Wallonië zouden kunnen gaan versterken om de verkeersdruk in Brussel te milderen.

De slimme kilometerheffing die het Brussels gewest wil doorvoeren, komt er niet voor 2024, zegt PS-voorzitter Paul Magnette. Eerder was aangekondigd dat die er al volgend jaar zou komen. Hij oppert ook dat grote bedrijven hun activiteiten meer in Vlaanderen en Wallonië zouden kunnen gaan versterken.

Begin december sloot de Brusselse regering, onder leiding van minister-president Rudi Vervoort (PS), een akkoord over SmartMove. Toen klonk het dat het gewest deze slimme kilometerheffing vanaf 2022 wil invoeren. De bedoeling is niet langer het bezit, maar het gebruik van een auto te belasten. Zo hoopt de Brusselse regering de files terug te dringen.

'Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is. We hebben dus tijd', zegt Magnette in een interview met l'Echo. 'Het doel is niet om de lage inkomens te raken en zij die zich met niet veel anders dan met de auto kunnen verplaatsen', aldus Magnette. 'Er is dus een lange voorbereidingsperiode nodig opdat iedereen zich kan aanpassen.'

Na de beslissing van de Brusselse regering stak een storm van kritiek op in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Net zoals Open VLD en sp.a in de Vlaamse meerderheid, verzet ook de PS in Wallonië zich tegen de heffing. De motor achter de stadstol zijn de groenen, met Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

Ook Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, is een van de gezichten van de kilometerheffing. Hij wilde zaterdag niet reageren op de uitlatingen van Magnette, liet zijn woordvoerster aan De Tijd weten.

De kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, maar niet voor de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië.

'Dubbel discours'

Vanuit de oppositie wordt dit weekend kregelig gereageerd op de woorden van Magnette. Hoe zit dat nu, vraagt Cieltje Van Achter, de N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement zich af.

Ook bij de cdH hekelen ze 'het dubbele discours' van de PS in het dossier. Minister-president Rudi Vervoort (PS) moet klaarheid brengen, vindt parlementslid Christophe De Beukelaer.

Weg uit Brussel

Magnette zegt in L'Echo ook dat hij een 'objectieve studie' wil over de opbrengst voor Brussel van het pendelverkeer naar de hoofdstad. Hij pleit voor een 'decentralisatie' van activiteiten. Hij hoopt dat het debat over de stadstol een denkoefening start over 'een nieuwe verdeling van activiteiten', zowel van de privé- als openbare sector. 'Als grote banken en verzekeraars hun activiteiten in de Vlaams en Waalse steden zouden kunnen versteren, dan wint iedereen.' Hij wijst erop dat voor pendelaars die dagelijkse rit trouwens geen lachertje is. 'Ik heb 15 jaar van Charleroi naar de ULB gependeld. Dat is vermoeiend.'

N-VA-fractieleidster Van Achter stelt verbijsterd vast dat de PS bedrijven blijkbaar weg wil uit Brussel en roept Vervoort op te reageren.