Brusselse regeringsvorming laat littekens na

Het feestgedruis bij de Brusselse regeringsvorming eindigde in mineur. Bij Open VLD wordt de nieuwe Brusselse minister Sven Gatz uitgespuwd. Ook bij Ecolo en de PS liet de regeringsvorming wonden na.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) merkte donderdag fijntjes op dat zijn Brusselse regering de eerste is die na de verkiezingen van 26 mei de eed bij de koning zal afleggen. Maar de vorming van die regering slaat bij verschillende partijen wonden.

Vooral bij Open VLD. De Brusselse regeringsvorming heeft kwaad bloed gezet tussen de Brusselse afdeling en de partijtop. Open VLD wou de Franstalige liberalen in Brussel mee aan boord hijsen nu de MR ook in Wallonië aan tafel is geschoven. Zo zouden symmetrische regeringen worden gevormd en zou Open VLD niet langer de enige rechtse partij zijn in een regering met groenen en socialisten. Het leek er bovendien op dat de MR en de PS daar op het hoogste niveau afspraken over hadden gemaakt.

Zijn degradatie in de Vlaamse regering zal Gatz worst wezen. Het tijdelijke Vlaamse ministerschap in lopende zaken was niet zijn prioriteit.

Open VLD had onderhandelingsmarge: de partij was mathematisch nodig voor een meerderheid aan Nederlandstalige zijde in Brussel. Maar Guy Vanhengel en Gatz beslisten uiteindelijk toch opnieuw aan de onderhandelingstafel aan te schuiven en het regeerakkoord mee te ondertekenen. Ze wijzen op de gemengde signalen van de MR. Voor Brussels MR-kopstuk Didier Reynders leek een regeringsdeelname niet bepaald de prioriteit.

Pek en veren

De zet van Gatz valt slecht bij de partijtop, die hem ‘het liefst met pek en veren de woestijn zou insturen’. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. In de Vlaamse regering krijgt Gatz een forse degradatie: hij blijft aan als verplichte Brusselaar, maar behalve de Brusselse aangelegenheden worden al zijn bevoegdheden naar collega-minister Lydia Peeters overgeheveld. Bovendien maakt hij geen deel meer uit van de G7, waarin de partijtop verzamelt.

Zo blijven we in Brussel aan het PS-infuus hangen voor de postjes en om bepaalde mensen op kabinetten te houden. liberale bron

Het zal Gatz worst wezen. Het tijdelijke Vlaamse ministerschap in lopende zaken was niet zijn prioriteit. Hij heeft zoals gepland in Brussel de fakkel overgenomen van zijn politieke vader Vanhengel. Daarvoor was een voordracht door de partijvoorzitter niet formeel nodig. En partijvoorzitster Gwendolyn Rutten ging in haar degradatie van Gatz niet all the way. Ze had hem in de Vlaamse regering ook kunnen vervangen door Els Ampe, die een openlijke vete met Vanhengel uitvecht. Ampe had op het ledencongres ook de onvrede bij veel leden verwoord die over een regeerakkoord moesten stemmen dat ze nog niet eens hadden gezien.

Dat er door Vanhengel en Gatz extra kabinetsleden waren opgetrommeld voor de vergadering om de nodige steun te verzekeren, viel ook slecht bij veel Brusselse leden.

De partijtop mag Gatz en Vanhengel dan wel vervloeken, het liberale Brusselse duo heeft bereikt wat het wilde. ‘Zo blijven we in Brussel aan het PS-infuus hangen voor de postjes en om bepaalde mensen op kabinetten te houden’, luidt het teleurgesteld bij de liberalen.

Ecolo

Ook aan Franstalige kant kreeg de Brusselse regeringsvorming een staartje. Net als bij Open VLD verliep het toetredingscongres bij Ecolo erg woelig. De Franstalige groenen keurden de regeringsdeelname pas in het midden van de nacht goed en discussieerden lange tijd over de casting. De voordracht van Isabelle Pauthier als staatssecretaris door co-voorzitster Zakia Khattabi viel bij de leden in slechte aarde. Nadat ook een ander alternatief van Khattabi werd verworpen, viel de keuze uiteindelijk op de trouwe partijsoldate Barbara Trachte.

Khattabi is bovendien geen kandidaat om zichzelf op te volgen als covoorzitster van Ecolo. Ze zou dat door het cumulverbod van de partij niet kunnen combineren met haar Kamerzitje en ambieert mogelijk een federale ministerpost als Ecolo deel zou uitmaken van de federale regering. Daardoor moet covoorzitter Jean-Marc Nollet op zoek naar een nieuwe vrouwelijke Brusselse metgezel voor de voorzittersverkiezingen van de Franstalige groenen die in het najaar plaatsvinden.

PS

Bij de PS mag uittredend staatssecretaris Fadila Laanan geen verlengingen spelen. Ze lag onder vuur wegens het wanbeheer bij Net Brussel, de organisatie die instaat voor afvalbeheer. Laanan wordt als staatssecretaris vervangen door het Brusselse gemeenteraadslid Nawal Ben Hamou, die op 26 mei nochtans niet herverkozen werd als Kamerlid. Ben Hamou laat voor de regeringspost een schepenambt in Brussel liggen dat ze normaal gezien vanaf 2021 zou overnemen.