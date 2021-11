Brusselse rekenkunde

In een land waar de staat meer dan de helft van alle uitgaven doet, is een minimum aan financiële hygiëne bij de overheid geen luxe. Brussel faalt voor die test, leert een Rekenhofrapport.

Het is een rommeltje. Dat is het beeld dat naar voren komt in het rapport dat het Rekenhof maakt over de financiën van het Brussels Gewest in 2020. De meest in het oog springende blunder is de boeking van een bedrag 777.000 euro terwijl het 777 miljoen euro moest zijn. Maar eigenlijk houdt het gewoon niet op in het 178 pagina's dikke verslag. Uitgaven zijn verkeerd geboekt. Inkomsten zijn niet correct ingeschreven. Bedrijfswagens werden toegekend waar het niet mocht. Tientallen tekortkomingen die jaren geleden al werden opgemerkt zijn nog altijd niet gecorrigeerd.

De wortels van het Rekenhof gaan terug tot in de middeleeuwen, toen Filips De Stoute, hertog van Bourgondië, een Rekenkamer instelde. De bedoeling was de rekeningen van de staat te onderzoeken en te controleren en dat is nog altijd zo. De instelling is misschien niet de meest swingende van de Wetstraat, maar ze is cruciaal in het sociaal contract tussen de burger en de staat. De burger kiest de parlementsleden. De parlementsleden moeten jaarlijks groen licht geven voor het overheidsbudget. En het Rekenhof controleert of de regering zich ook aan dat budget houdt.

Het meest storende aan het rapport zijn niet eens de tot de verbeelding sprekende blunders, maar het feit dat het Rekenhof de rekeningen van het Brussels Gewest weigert goed te keuren. Het zegt dat er daarvoor te veel afwijkingen in de cijfers zitten en dat er te weinig controle-informatie voorhanden is. Het merkt bovendien op dat sommige regels over hoe de financiën van het gewest worden beheerd 15 jaar na de oprichting ervan nog altijd niet zijn vastgelegd.

Het is een schokkend rapport, omdat we in een land leven waar de overheid meer dan de helft van alle uitgaven doet. Een minimum aan financiële hygiëne is geen luxe.

Het meest storende aan het rapport over de Brusselse financiën zijn niet eens de blunders, maar het feit dat het Rekenhof de rekeningen weigert goed te keuren.

Het is aberrant omdat de tekortkomingen overal blijken te zitten: bij de diensten van de Brusselse minister-president, bij de Brusselse brandweer, bij parking.brussels, visit.brussels, bij de diensten voor Leefmilieu, huisvesting en vuilnisophaling.

Het is des te pijnlijker omdat er al genoeg problemen zijn in België die lastig op te lossen zijn. Staatshervormingen hebben de overheid duurder gemaakt. Een correcte financiering van Brussel is complex. Net daarom is het des te belangrijker dat wat eenvoudig zou moeten zijn, ook correct wordt uitgevoerd: de overheidsrekeningen juist opstellen.