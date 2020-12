Brusselse stadstol geldt niet voor leasingwagens

Het Brussels Hoofdstedelijk Geweest wil in 2022 een stadstol en kilometerheffing invoeren voor de auto's die op het Brusselse grondgebied rijden. Het systeem kreeg SmartMove mee als naam. De bedoeling is niet langer het bezit, maar het gebruik van een auto te belasten. Ook hoopt de Brusselse regering de files terug te dringen.

Voor Brusselaars vervangt de stadstol en de kilometerheffing de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Dat geldt niet voor Vlamingen en Walen, want zij blijven die belastingen betalen in hun eigen deelstaat.

De vraag is wat er zou veranderen voor Brusselaars die met een leasingwagen rijden. Om de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting daarvoor te schrappen, is er een samenwerkingsakkoord nodig tussen de deelstaten. Komt dat akkoord er niet, dan kan Brussel die belastingen niet schrappen voor haar inwoners met een leasingwagen.

Samenwerkingsakkoord

Via een samenwerkingsakkoord met de andere deelstaten hoopt Brussel een hervorming van de fiscaliteit voor leasingwagens te verkrijgen. Of Vlaanderen en Wallonië bereid zijn om daar in mee te stappen, is nog maar de vraag. Zowel bij de Vlaamse als de Waalse regering is er veel ongenoegen over de Brusselse stadstol.