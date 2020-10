Brusselse stadstol moet half miljard opbrengen

De geplande stadstol voor al wie Brussel binnenrijdt, krijgt vaste vorm. Wie hoofdstad binnenrijdt, zal een tolfheffing en tarief per kilometer moeten betalen.

De bedoeling is dat vanaf 2022 op alle wegen in het Brussels Gewest een vaste tol wordt aangerekend per wagen die de hoofdstad binnenrijdt, aangevuld met een extra tarief per kilometer. De naam van het tolsysteem: SmartMove. De opbrengst: een half miljard euro. Dat blijkt uit documenten van de Brusselse administratie - met de hulp van het advocatenkantoor Stibbe - die zijn bezorgd aan de regering.

Het tarief varieert met het tijdstip van het binnenrijden en het vermogen (fiscale pk). Het vaste tarief is 1 euro in de spits (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) en een halve euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur). Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor die afhangt van het vermogen. Vanaf 20 fiscale pk wordt dat maal zes, het hoogste tarief. Dat komt neer op 6 euro vaste taks in de spits. Voor wie met een gemiddelde wagen rijdt, wordt het tarief maal twee of maal drie.

Vanaf een vermogen van 20 fiscale pk wordt de stadstol in de spits 6 euro per dag, aangevuld met 18 eurocent per kilometer.

Daarbovenop komt een tarief van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis. Wie in de file en met een dure wagen met zware motor naar Brussel rijdt, betaalt het meest.

De plannen zijn volledig in lijn met wat de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) vorig jaar in De Tijd uit de doeken deed. Ook al moet de regering nog beslissen, grote wijzigingen worden niet meer verwacht.

Er komt een alternatief van dagpassen voor dagjestoeristen, mensen die heel weinig naar Brussel komen of automobilisten die wegens hun privacy liever geen gegevens delen via smartphone of gps-bakje (het voorstel is het Brusselse slimmecameraschild te combineren met smartphonetechnologie). Het dagpastarief zou variëren van 10 tot 20 euro. Hoe minder ervan verkocht worden, hoe goedkoper ze worden.

De tol past in de Brusselse politieke afspraak over de hervorming van de autofiscaliteit. Brussel koppelt de invoering van de nieuwe heffing aan de afschaffing van de eenmalige belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse wegenbelasting. Brusselaars betalen enkel nog wat ze rijden, maar voor het kwart miljoen Vlaamse pendelaars zit dat anders. Die zien hun rekeningrijden in Brussel niet gecompenseerd door een hervorming van de autobelasting, die ze in Vlaanderen betalen. De dreiging met stadstol was lang een Brussels drukkingsmiddel op Vlaanderen om met de drie gewesten samen rekeningrijden in te voeren. Tot Brusselse frustratie schoof Vlaanderen het explosieve dossier op de lange baan.