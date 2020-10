'Brusselse tolheffing kan pendelaar tot 2.500 euro kosten'

Na het verzet vanuit de Vlaamse politiek steekt er ook in Wallonië protest op tegen de geplande tolheffing van de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Volgens de krant La Libre Belgique kan een pilootproject volgend jaar op gang worden getrokken. Dat is niet naar de zin van cdH-kopstuk André Antoine, Waals Parlementslid en oud-minister. Hij verwijst naar de studie die de Brusselse regering besteld heeft bij het onderzoeksbureau Stratec.

'De tolheffing kan een pendelaar meer dan 2.500 euro per jaar kosten. Dat is niet oké zolang er geen geloofwaardige en voldoende alternatieven zijn voor de auto om naar Brussel te komen', zegt Antoine.

In de hypothese van een tarief van 3 euro tussen 6 uur en 10 uur schatten de onderzoekers de jaarlijkse inkomsten op 324 miljoen euro. Aan een tarief van 12 euro loopt het bedrag op tot 1,12 miljard euro.

Voor een pendelaar kan de kostprijs jaarlijks oplopen tot meer dan 2.500 euro, constateert Antoine, die het over 'afpersing' heeft.

'Bedrijven dreigen Brussel te verlaten'

Volgens het cdH-kopstuk zullen Walen die naar Brussel rijden dubbel betalen. 'Brussel heeft al twee vergoedingen gekregen om het probleem met pendelaars op te lossen. De eerste was de oprichting van Beliris, geboren uit een samenwerkingsakkoord tussen Brussel en de federale regering om de hoofdstad te promoten. Het tweede is een bijdrage van 40 miljoen van het Vlaamse en het Waalse Gewest, in het kader van de zesde staatshervorming.'