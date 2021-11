Bruvaxgate achtervolgt Brussels minister van Gezondheid

Het grootste vaccinatiecentrum in ons land, Paleis 1 op de Heizel in Brussel.

Na de onthulling dat werkgevers met één klik kunnen zien welke Brusselaar al dan niet gevaccineerd is, wordt het Brussels reservatiesysteem Bruvax aangepast. De oppositiepartijen zijn wel nog altijd verbolgen dat Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) zich 'verbergt'.

Nadat de De Tijd en Le Soir dinsdag het datalek bij het Brusselse inschrijvingsplatform voor vaccinaties Bruvax onthuld hebben, wordt het systeem aangepast.

Vrijdag staat een 'update' van het reservatiesysteem gepland om 'elke mogelijke afleiding van iemands vaccinatiestatus te vermijden', meldt de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) donderdagavond in een persbericht.

Zonder die update kan een werkgever, verzekeraar of bank met louter een rijksregisternummer en een postcode van een Brusselaar in een handomdraai zien of die gevaccineerd is of niet.

Maron onder vuur

Toch blijft de bevoegde minister Alain Maron (Ecolo) de kop van Jut. Meerdere oppositiepartijen dringen erop aan dat Maron in het Brussels Parlement toelichting komt geven, maar hij deed dat nog niet. Brussels N-VA-Parlementslid Gilles Verstraeten spreekt over 'verstoppertje spelen', terwijl de PVDA 'verbolgen' is over de manier waarop het Bruvax-schandaal onder de mat wordt geveegd.

Ook de Brusselse oppositiepartij MR is in alle staten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez spreekt over 'Bruvaxgate' en vindt Maron 'totaal onbekwaam'. Brussels MR-Parlementslid David Leisterh spreekt van een 'ontkenning van de democratie'.

De dag van de onthulling reageerde Maron wel. Hij onderstreepte het 'belang van respect voor de privacywetten'. Ook beloofde hij dat het systeem indien nodig aangepast zou worden.

'In elk ander beleidsdomein, in elke andere regering in dit land is het normaal dat de minister de politieke verantwoordelijkheid op zich neemt', zegt Verstraeten. 'Een minister die verstoppertje speelt en zich achter zijn administratie verbergt, zou men overal elders onkies vinden. In Brussel is het een vaste gewoonte geworden.'