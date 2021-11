Burgemeester Sint-Gillis laat geen nieuwe gedetineerden meer toe in gevangenis

De cipiersvakbonden klaagden eerder deze maand over een gebrek aan personeel en de overbevolking in de gevangenis. Begin deze maand zaten er meer dan 900 gedetineerden in de cel, terwijl de maximumcapaciteit 850 is. De directie wist een staking af te wenden na overleg met de bonden. Het voorstel was om gedetineerden uit Sint-Gillis over te brengen naar andere gevangenissen en op de lange termijn plaatsen te reserveren in andere penitentiaire instellingen.