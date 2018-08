CD&V en CdH geven elke Brusselaar 100 euro

De gezamenlijke lijst CD&V-CdH+ wil aan elke inwoner van de stad Brussel eenmalig een waardebon geven van 100 euro. 'Als compensatie voor het afgelopen slecht bestuur.'

De open lijst cdH-CD&V+ heeft donderdag zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in de stad Brussel bekend gemaakt. De inwoners van Brussel-stad en al zijn wijken en buurten staan daarin centraal. De ambitie van het leidend duo Didier Wauters en staatssecretaris Bianca Debaets is bovendien duidelijk: mee besturen.

Het programma werd voorgesteld aan de hand van cijfers. Zo telt de fractie zes crisissen in zes jaar tijd, haalt het huidig stadsbestuur twaalf onvoldoendes en tekenen ze vijf krachtlijnen uit voor een ander Brussel. Die halen ze dan weer uit 701 voorstellen, die na een grote burgerbevraging werden weerhouden.

Ethiek

Ethiek is er een van, schrijft de Brusselse website Bruzz. 'Zo willen we een ombudsman die klokkenluiders beschermt', zegt lijsttrekker Didier Wauters. 'Daarnaast willen we aan aan elk huishouden van de Stad Brussel eenmalig een waardebon van 100 euro toekennen.'

Dat doet het om de financiële verliezen te compenseren die burgers geleden hebben als gevolg van het slechte beheer in het verleden. 'We willen de pagina omdraaien', zegt Wauters. Als voorbeeld van slecht bestuur geeft Wauters het Eurostadion, dat de Stad Brussel jaarlijks 5 miljoen euro ging kosten. 'De 100 euro kan worden gebruikt binnen alle stadsdiensten, als korting voor een abonnement in het zwembad, voor vakantiestages van de kinderen, voor een bewonerskaart enzovoort', aldus Wauters.