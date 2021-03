Caroline Pauwels krijgt Arkprijs van het Vrije Woord

Pauwels is vereerd, zegt ze in een persbericht van de VUB, waar ze sinds 2016 rector is. 'Zonder het vrije woord is er geen dialoog of debat mogelijk. Snoer je anderen de mond, dan dreigt verwijdering en polarisatie. Als we elkaar de mogelijkheid geven het woord te nemen, kunnen we de wereld vooruithelpen. Laten we ieders woord horen, laten we iedereen uit de schaduw halen.'