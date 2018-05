Choquerend rapport over Grote Moskee Brussel

'We hebben te maken met gevallen van aanzet tot haat, antisemetisme, xenofobie, homohaat, geweld. We komen op criminieel terrein'.

Dat zegt Richard Miller (MR), die in de opvolgingscommissie zit over de aanslagen van 22 maart, nadat hij het rapport van het antiterreurorgaan OCAD over de imamopleidingen aan de Grote Moskee in Brussel heeft bekeken.

De opvolgingscommissie na de aanslagen van 22 maart zal volgende week - achter gesloten deuren - het rapport bespreken dat het antiterreurorgaan OCAD heeft opgesteld over de imamopleiding aan de Grote Moskee in Brussel. Leden van die commissie, zoals Richard Miller (MR), zijn onder de indruk van de inhoud van dat rapport.

Het rapport maakt melding van een aantal salafo-wahabistische handboeken voor de imamopleiding die tussen 1980 en 2000 zijn geschreven. Daarin is sprake van een oorlog tegen iedereen die de sharia - de islamitische wet - niet gehoorzaamt. Homoseksuelen moeten gestraft worden en joden worden er op een mensonterende manier beschreven.

'Dit is een zeer choquerend rapport', zegt Georges Dallemagne (cdH). Hij wil weten waar de handboeken verspreid werden en wie de opleiding aan de Grote Moskee heeft gevolgd.

Volgens het rapport zijn 'de religieuze handboeken van salafistische strekking (..) wijdverspreid in België en in de buurlanden, zowel in de reële als in de virtuele wereld', dankzij de ongelimiteerde financiële en technologische middelen waarover Saoedi-Arabië en de Golfstaten beschikken. Het rapport merkt op dat er geen land bestaat waarin Saoedi-Arabië nog geen geld gegeven heeft aan lokale geloofsgemeenschappen.