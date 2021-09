Coronapas in Brusselse horeca vanaf 1 oktober

Wie in Brussel op café of restaurant of naar een discotheek wil, heeft daarvoor vanaf 1 oktober een coronapas nodig.

De federale en regionale regeringen bereikten daarover volgens Le Soir dinsdagavond een akkoord. De verplichting het Covid Safe Ticket (CST) bij de ingang te tonen geldt voor iedereen boven de 16 jaar. Elke Belg die volledig gevaccineerd is, een negatieve test die hoogstens twee dagen oud is of een herstelbewijs van corona bezit, heeft zo'n coronapas.

De Brusselse regering kan de invoering van de coronapas nog niet officieel bevestigen. Het is aan het volgende Overlegcomité, het topoverleg van federale en regionale topministers, om dat op 17 september formeel te doen. Maar tegen de tekst over het samenwerkingsakkoord had geen enkele regering nog bezwaar.

Dat de hoofdstad de coronapas verplicht, komt omdat de besmettingscijfers er hoger liggen dan in de andere deelstaten. Ook de vaccinatiegraad is aanzienlijk lager dan in Vlaanderen. Het Overlegcomité van vorige maand besliste daarom het sluitingsuur in Brusselse cafés en restaurants niet te schrappen. Het algemene gebruik van de coronapas kan de weg plaveien om ook in Brussel die versoepeling binnenkort door te voeren.