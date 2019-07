Crisette in Brusselse onderhandelingen

Nu liggen de kaarten anders, luidt het. De pogingen van de PS en Ecolo om in Wallonië een regering zonder de MR te vormen zijn mislukt, waardoor de twee linkse partijen toch met de liberalen praten. Daarom ruikt de MR een nieuwe kans om in te breken in de Brusselse regering. Brussels MR-kopstuk Didier Reynders klopte daarvoor vorige week al op tafel.

Maandagavond kreeg Open VLD evenwel van de PS te horen dat het 'non' is en blijft. Maar de liberalen geven niet op. Opvallend daarbij is dat Open VLD het spel harder lijkt te spelen dan de MR. De Franstalige liberalen waarderen de inspanningen van Rutten en co., maar de MR klopt niet zo fel op tafel.

cdH

De Franstalige liberalen zouden kunnen eisen dat ze alleen meespelen in Wallonië als ze er ook in Brussel mogen bij zijn. Maar die strategie vinden de Franstalige liberalen zelf te riskant, luidt het. Dan zouden beide regeringsvormingen wel eens lang kunnen aanslepen en is het gevaar niet denkbeeldig dat het cdH alsnog zou willen meedoen. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, lijkt men bij de MR te denken.

Hoe het nu voortgaat, is nog onduidelijk. De verschillende partijen hebben woensdagavond hun toetredingscongressen gepland, al zijn de uitnodigingen van Open VLD naar de Brusselse leden nog niet verstuurd.