De Crem kondigt zerotolerantie aan na rellen in Anderlecht

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) kondigde maandag een beleid van zerotolerantie aan na de rellen in Anderlecht. Thomas Devos, een straathoekwerker in de buurt, probeert te nuanceren. 'De roep om repressie klinkt bijzonder cynisch.'

Vrijdagnacht ontvluchtte de 19-jarige Adil een politiecontrole in Anderlecht. Tijdens zijn vlucht botste hij frontaal tegen een politiecombi en stierf hij ter plekke.

Het ongeval raakte een gevoelige snaar in de armste wijken van Brussel. Op sociale media werd opgeroepen massaal te gaan betogen tegen het politiegeweld. Al snel liep het protest in de wijk Kuregem uit de hand. De agenten kregen stenen naar zich gegooid en voertuigen werden in brand gestoken. Een van de jongeren kon een vuurwapen van een agent ontfutselen en schoot er een paar keer mee in de lucht. Er werden een honderdtal mensen opgepakt.

‘Totaal ontoelaatbaar’, noemde minister De Crem de gebeurtenissen. ‘Deze houding heeft niets te maken met rouw of verdriet. Het gaat om herrieschoppers die een dramatisch incident hebben aangegrepen om amok te maken.’ De Crem kondigde aan dat voortaan zerotolerantie geldt in Anderlecht.

Wie het geweld niet alleen veroordeelt, maar ook een aantal zaken in vraag stelt, krijgt bagger over zich heen. Thomas Devos Straathoekwerker in Anderlecht

Thomas Devos was als straathoekwerker aanwezig tijdens de rellen en kent de betrokkenen. 'Ook weg van de media-aandacht krijgen die jongeren constant te maken met politiegeweld. Elke jonge gast in die wijk moet minstens een keer per week zijn identiteitskaart tonen. Als een jongen waarmee ze zich identificeren wordt doodgereden op de motorkap van een politiewagen, komen al die opgekropte gevoelens naar boven. En voor een klein deel van hen betekent dat wraak.’

Vragen bij politieoptreden

Ook de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-sp.a) stelde zich vragen bij het politieoptreden. ‘Wie Adil gekend heeft, zegt dat hij een vriendelijke en behulpzame jonge gast was, wiens toekomst nu is afgenomen. Niet door het coronavirus, maar door een uit de hand gelopen politiecontrole. Ik stel me daar vragen bij. Waarom is hij gevlucht van de politiecontrole? Was dat echt de topprioriteit die nacht? Was een andere aanpak niet mogelijk? Door hem de volgende dag thuis op te zoeken en hem dan te herinneren aan zijn verantwoordelijkheid?’

Dat schoot in het verkeerde keelgat van de politievakbonden. De liberale VSOA nam Smet kwalijk dat hij een oordeel velde zonder op de hoogte te zijn van wat zich had afgespeeld. De socialistische vakbond ACOD eiste excuses. ‘De politiemensen verdienen het niet dat de staatssecretaris de dood van die jongen in hun schoenen wil schuiven.'

De boodschap botst bovendien met de nieuwe lijn die de sp.a hanteert sinds het aantreden van partijvoorzitter Conner Rousseau. Die zet zijn flinksere aanpak in de verf met zijn oproep meer respect te tonen voor de politie. ‘Iedereen heeft recht op verdriet, maar niemand heeft het recht om de veiligheid van anderen in gevaar te brengen’, zei Rousseau. ‘Dit tragische ongeval is geen vrijgeleide om de boel op stelten te zetten.’