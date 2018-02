De eventmachine van de stad Brussel

Het entertainmentvehikel van de stad Brussel, Brussels Expo, haalt 44 miljoen euro omzet uit 2,3 miljoen bezoekers per jaar aan beurzen, bedrijfsevents en entertainment in de expohallen op de Heizelvlakte. De vzw speelt een sleutelrol om de macht van de PS buiten het stadhuis te verankeren.

De jaarlijkse bouwbeurs Batibouw begint deze week in de expohallen op de Heizelvlakte. Wat de meesten van de honderdduizenden verwachte bezoekers niet weten, is dat de motor achter de Heizelpaleizen een super-vzw van de stad Brussel is. Verscholen naast het centrale Paleis 5 ligt het hoofdkwartier van Brussels Expo. Dat draaide vorig jaar bijna 44 miljoen euro omzet en maakte 2,6 miljoen euro winst, blijkt uit de nieuwste jaarcijfers die De Tijd kon inkijken.

Dat geld haalt Brussels Expo uit de uitbating van 115.000 vierkante meter aan tentoonstellings-, concert- en congreszalen. Die lokken jaarlijks meer dan 2,3 miljoen bezoekers naar grote publieksevents zoals Batibouw en het Autosalon, vakbeurzen als Brussels Seafood en Label Expo voor de printindustrie, concerten en bedrijfsevents zoals de verkiezing van Manager van het Jaar.

Onze winst van 2,6 miljoen euro wordt niet uitgekeerd aan de stad, maar opnieuw geïnvesteerd. denis delforge CEO Brussels expo

‘Die uitbreiding naar entertainment, met onder meer concertzaal Paleis 12 voor 15.000 toeschouwers, en naar bedrijfsevents, met een capaciteit tot 2.000 mensen, is belangrijk geweest voor de stabilisering van onze inkomsten’, stelt Brussels Expo-CEO Denis Delforge. ‘In het verleden nam de omzet telkens een duik van enkele miljoenen euro’s in het jaar van het ‘kleine’ autosalon voor bedrijven. Door onze nieuwe activiteiten zijn we minder afhankelijk van enkele grote events, en hebben we een turbo onder de inkomsten gezet. Door een combinatie van beurzen, bedrijfsevents en puur entertainment zoals de geplande Star Wars-expositie is onze omzet in zeven jaar gestegen van 33,5 naar bijna 44 miljoen euro. Onze winst wordt trouwens niet uitgekeerd aan de stad, maar opnieuw geïnvesteerd.’

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Horeca

Brussels Expo haalde recent ook een nieuwe grote klant binnen. Vanaf volgend jaar verhuist Busworld, de grootste vakbeurs voor bussen, van de eventhal Xpo in Kortrijk naar de Heizelpaleizen. De beurs - die vorig jaar 37.000 bezoekers trok in zes dagen - is veel te groot geworden voor de West-Vlaamse stad. ‘Busworld zal nog een extra hefboom op onze inkomsten zetten’, stelt CEO Delforge.

Schermvullende weergave Brussels Expo-CEO Denis Delforge. ©Kristof Vadino

Met het filiaal Brussels Expo Catering Services (BECS) kondigt zich een andere bron van extra inkomsten aan. BECS sloot sinds de oprichting vorig jaar contracten met 40 privébedrijven die instaan voor de horeca tijdens events. De bekendste zijn de ketens Ellis Burger en Pain Quotidien, terwijl ook Carrefour er een pop-upversie van zijn kleine supermarkt Express aanbiedt.

Brussels Expo int via zijn kassa’s al het geld dat de beursbezoekers spenderen op de stands van de horecabedrijven. Dat wordt door de vzw doorgestort aan de standhouders, met afhouding van een commissie tussen 15 en 30 procent. Het bedrag is een soort licentievergoeding om standhouder te mogen zijn. Brussels Expo deed de catering tot de komst van BECS grotendeels zelf, wat minder dan 1 miljoen euro per jaar opleverde.

‘BECS moet dat bedrag opkrikken, door meer diverse en kwaliteitsvolle producten, van hamburgers tot sushi’, zegt Delforge. ‘De prognose is dat onze events dit jaar ongeveer 10 miljoen euro aan horeca-inkomsten opleveren. De commissies op dat bedrag betekenen voor Brussels Expo een mooie extra verdienste.’ BECS is volgens hem nodig als extra tussenschot, om een volledige transparantie te bieden en zwartwerk bij de standhouders te bannen.

Van Overtveldt laat omstreden brusselse vzw doorlichten Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft aan de fiscus de opdracht gegeven de Brusselse stads-vzw Gial door te lichten. De vzw, die de informatica bij de stad Brussel beheert, kwam in het nieuws omdat ze directeur Michel Leroy 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag betaalde via een contract als consultant. De nieuwe directie maakte na een audit in december een einde aan het contract met Leroy. Die doet momenteel een opzegtermijn van zes maand uit. Rond Gial duikt intussen ook de naam op van oud-burgemeester Yvan Mayeur (PS), die vorige zomer moest opstappen omdat hij zich op kap van Brusselse daklozen verrijkte. Zijn gewezen woordvoerder Fabrice Voogt - vandaag actief bij het Brussels OCMW - zou via Gial betaald zijn, terwijl ze daar nooit werkte.

Tot zover het klassieke bedrijfsbeeld. Brussels Expo is geen privébedrijf zoals de activiteiten doen vermoeden. Het is een vzw onder de controle van de stad Brussel. Brussels Expo wordt beschouwd als een sleutelspeler in het Brusselse kluwen van politiek gestuurde vzw’s die een resem activiteiten aansturen - van entertainment over daklozenopvang tot ziekenhuizen.

Ze worden bemand door apparatsjiks die niet zelden een PS-stempel dragen en verankeren zo de politieke macht van de partij buiten het stadhuis. De oppositie noemt de vzw’s het symbool van de verdoken PS-staat in de hoofdstad.

PS blijft lakens uitdelen

Brussels Expo kwam mee in het vizier toen afgelopen jaar het schandaal rond de vzw Samusocial losbarstte. Toenmalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en zijn PS-sidekick Pascale Peraita moesten opstappen toen bleek dat ze zich bij Samusocial verrijkt hadden op de kap van de daklozen.

De opvolger van Mayeur, Philippe Close, was zelf een absolute mandatenkampioen, maar beloofde schoon schip te maken en de augiasstal van weinig transparante vzw’s uit te mesten. Er kwam een grote hervorming bij de event-vzw’s. Brussels Expo slokte eind 2017 drie andere vzw’s op, de internationale jaarbeurs van Brussel, Beurzen en Tentoonstellingen van Brussel en het Brussels Summer Festival.

Dat waren grotendeels al lege dozen die amper omzet draaien. De raad van bestuur werd ook ingekrompen tot 13 leden, negen van de meerderheid en de oppositie in de stad Brussel, twee van het Brussels Gewest en twee onafhankelijke bestuurders. De vergoedingen van de bestuurders worden beperkt tot 78 euro per vergadering.