DéFI mee aan boord in Brusselse meerderheid

Met de drie zetels van DéFI is er nu een sterkere meerderheid van 30 op 49 zetels. Het voorstel om DéFI mee op te nemen in de meerderheid is een gevolg van de hoge ambities van de nieuwe meerderheid. 'Daardoor is er een groter draagvlak voor de vele hervormingen die we willen verwezenlijken op vlak van onder meer mobiliteit', vertelt Bart Dhondt (Groen).