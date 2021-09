Defensie massaal op zoek naar (vrouwelijke) militairen

Defensie wil een recordaantal van ruim 3.000 mensen aanwerven. Het gaat om 2.500 militairen en 560 burgers. Vooral de roep om technici en vrouwen is groot.

De geplande rekrutering ligt hoger dan de voorgaande jaren. Het gaat om 1.250 soldaten en matrozen, 950 onderofficieren en 300 officieren. Dat maakte Defensie woensdag bekend op een persconferentie. De nieuwe ploeg moet de verwachte pensioneringsgolf bij het leger helpen op te vangen.

Het percentage vrouwelijke militairen bedraagt momenteel 9,4 procent. Dat moet volgens Defensie dringend omhoog. 'Jonge vrouwen hebben nog te veel de perceptie dat we een mannenwereld zijn, maar dat is niet het geval', zegt luitenant-kolonel Dominiek Saelens. 'Alle jobs staan open voor mannen en vrouwen.'

Dokters, ingenieurs en tandartsen

Defensie zoekt niet alleen operationele functies zoals paracommando’s, infanteristen, piloten of matrozen, maar ook logistieke en ondersteunende functies. 'Velen vergeten dat we ook andere profielen nodig hebben dan gevechtsfuncties', zegt Saelens. 'We hebben nood aan uiteenlopende specialiteiten. Mensen die Turks of Arabisch spreken, communicatie-experts, preventieadviseurs, analisten in Chinese cultuur, ingenieurs... Ook aan dokters en tandartsen is er een tekort.'

Volgens Saelens ligt de drempel om te solliciteren bij Defensie vaak te hoog. 'Ons werk is vaak een ver-van-mijn-bedshow voor burgers.' Al komt daar volgens Saelens langzaam verandering in. 'We hielpen in de vaccinatiecentra en deelden maaltijden uit in Wallonië na de overstromingen. Dat helpt om ons werk dichter bij de burger te brengen.'

Geen diploma, geen probleem

Er zijn vacatures voor meer dan 400 technici. 'Er zijn tekorten bij alle componenten', klinkt het. Omdat de vraag zo groot is, hoopt Defensie jongeren zonder een diploma te overtuigen. Interesse in techniek is voldoende om te solliciteren voor een technische vacature.