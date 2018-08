Directrice Actiris ontslagen na gratis werken aan haar huis

De directrice van de afdeling Inspectie van Actiris, de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst, is ontslagen.

Ze zou het personeel van een sociaal economiebedrijf uit Elsene, dat door Actiris gesubsidieerd werd, gratis werken in haar woning hebben laten uitvoeren.

De vrouw, Catherine J. (52), werkte al 23 jaar bij Actiris. Ze zou eind 2016 haar trap hebben laten afschuren, terraswerken hebben laten uitvoeren en een basketbalveldje aan haar woning hebben laten aanleggen. De werken zouden zijn uitgevoerd door het personeel van een sociaal economiebedrijfje dat subsidies kreeg van Actiris en dat door de afdeling van J. gecontroleerd werd. Slechts een deel van de werken zou zijn betaald. De feiten kwamen in september 2017 via een anonieme brief aan het licht.