‘Energie wordt Anuna’s grootste uitdaging’

Anuna De Wever op een van de klimaatmarsen in 2019. Zondag wil de brede klimaatbeweging opnieuw in gang schieten met een grote Klimaatmars in Brussel.

Aan de vooravond van een nieuwe Klimaatmars trekken almaar meer mensen wit weg bij het zien van hun ontplofte energierekening. Is die factuur een opportuniteit of de doodsteek voor de klimaatbeweging? ‘De perceptie dat groene maatregelen duur zijn, hangt als een molensteen rond hun nek.’

Zondag moet ‘groots’ worden. Met een Klimaatmars in Brussel trapt de klimaatbeweging opnieuw af. De lat ligt hoog. Begin 2019 bracht ze tot 70.000 mensen bijeen. Nu rekent de klimaatbeweging op een nieuw momentum, zeker na de overstromingen in Wallonië. ‘Mensen die vroeger niet met klimaat bezig waren, beseffen de realiteit en zullen mee aan de kar trekken’, luidt het.

Tegelijk leerde ze dat massamobilisatie niet noodzakelijk resultaat oplevert. Het thema staat wel hoog op de agenda, maar de gehoopte politieke ambitie bleef uit. De wereld is helemaal niet op koers om de opwarming te beperken tot 2 graden.

Uitgerekend nu is onze energiefactuur ontspoord. De variabele factuur van een gezin werd op jaarbasis ruim 700 euro duurder en kan nog oplopen. Ondertussen proberen de groenen de voordelen van goedkope hernieuwbare energie in de verf te zetten, maar dat is moeilijk als de consument geconfronteerd wordt met een miljardenput van subsidies voor zonnepanelen en windmolens.

Het energiedebat legt de inhoudelijke splijtzwam in de klimaatbeweging meedogenloos bloot. Gaan we het klimaat zo snel mogelijk redden of moet het vooral sociaal rechtvaardig (lees: betaalbaar) zijn? Telkens de klimaatbeweging het moeilijk uitgelegd krijgt, ligt het pijnpunt daar.

Fundi’s en realo’s

De regeerpartij Groen deed al pragmatische stappen. Ze ziet gascentrales als een tijdelijke oplossing voor de kernuitstap. Ze moeten de bevoorrading garanderen voor we volledig switchen naar hernieuwbare energie.

Maar de klimaatbeweging - of toch haar boegbeeld Anuna De Wever - zegt resoluut ‘nee’ tegen de gascentrales. ‘Als klimaatbeweging kunnen we de miljoenen euro’s voor fossiele brandstoffen niet aanvaarden’, klonk het woensdag in 'De afspraak'. Ze wil sneller een hernieuwbare mix.

Het schisma ligt op tafel. De klimaatactivisten blijven bij hun principes. De groenen - hun grootste politieke bondgenoot - kiezen voor een pragmatische weg. Fundi’s versus realo’s.

Met een bot ‘nee’ en rigide grote principes zal je geen mensen overtuigen. Jan Callebout Communicatiespecialist

‘Ik heb met grote ogen zitten kijken naar haar tussenkomst’, zegt de communicatiespecialist Jan Callebout. ‘Anuna De Wever is tegen gascentrales, maar reikt op korte termijn geen oplossing aan. Zo werkt het niet. Met een bot ‘nee’ en rigide grote principes zal je geen mensen overtuigen.’

Dat energie de achilleshiel van de klimaatbeweging kan worden, ziet ook collega-communicatiespecialist Fons Van Dyck. 'Energie wordt de grootste uitdaging voor Anuna en de klimaatbeweging. Ze moeten dringend naar een helder, positief verhaal. Maar het is complex. Ik zou niet graag in haar schoenen staan.’

Van Dyck vreest dat star vasthouden aan grote principes de jonge activisten in de marginaliteit zal doen belanden. ‘Om resultaten te boeken zoeken ze beter een plaats in het systeem. In politieke partijen, media, bedrijven of het middenveld. Dat heeft een deel van de mei 68-beweging ook gedaan. Doorgedreven puritanisme leidt finaal tot niets.’

Factuur van niets doen

Dat advies neemt een groot deel van de klimaatbeweging al jaren ter harte. Hoewel de klimaatbeweging vaak gepercipieerd wordt als de groep rond De Wever, is ze een huis met veel kamers. Sommigen zetten in op politiek lobbywerk (Bond Beter Leefmilieu en 11.11.11), anderen bewandelen de juridische weg (Klimaatzaak van Nic Balthazar). Evengoed spelen veel bedrijven en werkgevers al jaren een voortrekkersrol.

Een niet onbelangrijk detail: de Klimaatmars van zondag wordt georganiseerd door de Klimaatcoalitie, een verbond van 90 organisaties, gaande van milieubewegingen tot vakbonden en ziekenfondsen. De Wever loopt mee, maar staat niet aan de wieg.

Vergeet niet dat de factuur van nietsdoen vele keren hoger zal zijn. Wie wordt dan getroffen? Opnieuw de zwakkeren. Zana Vanrenterghem Vicevoorzitster Klimaatcoalitie

Hoe ziet die coalitie een 'betaalbaar en eerlijk' klimaatbeleid? ‘Investeren in eerlijke klimaatmaatregelen kan perfect, zeker als grote vervuilers hun deel doen’, zegt vicevoorzitster Zana Vanrenterghem. ‘En vergeet niet dat de factuur van nietsdoen vele keren groter is. Wie wordt dan getroffen? Opnieuw de zwakkeren. Dat is pas oneerlijk.’

Maar de praktijk is vaak lastig. Lage-emissiezones zijn een typisch voorbeeld. De luchtkwaliteit verbetert, maar oudere dieselwagens mogen de stad niet meer binnen. Hetzelfde met e-wagens en warmteboilers. Die flashy termen geven minder gegoeden het gevoel dat duurzaamheid iets is voor mensen met een hoog inkomen.

Molensteen

‘De klimaatbeweging is het principieel eens dat alles ‘eerlijk’ moet verlopen, maar in de praktijk is dat moeilijk’, zegt professor Stijn Oosterlynck van de Universiteit Antwerpen. Hij doet al jaren onderzoek naar ongelijkheid en de rol van sociale bewegingen. ‘Hoe ‘eerlijk’ en ‘betaalbaar’ er moeten uitzien, is niet uitgeklaard. Dat ondermijnt telkens het draagvlak. Het hangt als een molensteen rond hun nek.’

