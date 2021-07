Europa geeft groen licht aan Brusselse kilometerheffing

De vraag rijst of SmartMove in januari 2022 kan worden ingevoerd.

De slimme kilometerheffing die Brussel van plan is in te voeren discrimineert burgers uit andere landen niet. Dat zegt de Europese Commissie. Over de vraag of de stadstol Vlamingen en Walen discrimineert, moet de Raad van State zich nog uitspreken.

Discrimineert de Brusselse slimme kilometerheffing SmartMove burgers van andere Europese lidstaten? Het was de vraag die Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) de Europese Commissie in mei voorlegde. Europa oordeelt nu dat dat niet het geval is.

De Commissie verwijst naar een oordeel van het Europese Hof van Justitie uit 2019 over de Infrastrukturabgabe, de Duitse wegentol. Die discrimineerde volgens het Hof wel, omdat alle Duitse chauffeurs de kosten van een jaarvignet konden aftrekken van hun verkeersbelasting, terwijl niet-Duitsers de volle pot moesten betalen. Het Hof oordeelde in 2019 dat de wegentol in strijd was met de antidiscriminatiewetgeving van de EU.

De verkeersbelasting wordt geheven bij de eigenaar van een voertuig, de kilometerheffing wordt betaald door de chauffeur. Europese Commissie

Wat Brussel doet - de verkeersbelasting voor de Brusselaars afschaffen bij de invoering van de kilometerheffing - vormt voor Europa geen probleem. Het bedrag van de kilometerheffing komt immers niet een-op-een overeen met de belastingvermindering.

'Bovendien wordt de verkeersbelasting geheven bij de eigenaar van een voertuig, de kilometerheffing wordt betaald door de chauffeur', schrijft de Commissie. Daarom creëert de operatie van de Brusselse regering geen verschil in behandeling van nationaliteiten en is die dus niet in strijd met de Europese regels.

Storm aan protest

Met de uitspraak van de Commissie heeft Brussel alvast een eerste klip gerond, al is SmartMove nog niet op het droge. Bij de Raad van State ligt een vraag voor over de discriminatie van Vlamingen en Walen door de invoering van de stadstol. In tegenstelling tot bij de Brusselaars wordt hun verkeersbelasting niet kwijtgescholden. Dat ontketende in december een storm van protest uit Vlaamse en Waalse politieke hoek.