Finance.Brussels tankt 130 miljoen voor steun aan bedrijven

Finance.Brussels voert woensdag een kapitaalsverhoging van 130 miljoen door voor investeringen in start- en scale-ups en kmo's. 'Brussel moet de hoofdstad van de start-ups blijven.'

Sinds de gewestelijke investeringsmaatschappij GIMB omgedoopt is in Finance&Invest.Brussels is het jaarlijkse investeringsritme opgetrokken van 8 miljoen euro naar 40 miljoen. Extra kapitaal werd in volle coronacrisis gevonden bij het Brussels Gewest ( 87,4 miljoen) en de bestaande private investeerders en enkele nieuwe partners (samen 43,7 miljoen leveren). De private partners van Finance.Brussels zijn BNP Paribas, Belfius, Ethias, ING, P&V verzekeringen, KBC, AG Insurance, Solvay en Partena.

De investeringsmaatschappij vernieuwt haar investeringsstrategie. 'We hebben een studie gemaakt over de domeinen waarin Brussel een voortrekkersrol kan spelen', zegt adjunct-CEO Franc Bogovic, die sinds dit jaar bij Finance.Brussels werkt na een carrière in het zakenleven en een korte onderbreking als Vlaams Parlementslid voor Open VLD. 'Het gaat om urban wellbeing, waaronder smart cities en smart parking vallen, burgerparticipatie en voeding en landbouw. Er zijn in Brussel enkele start-ups met goede businessmodellen voor stadslandbouw. En we zetten in op de creatieve industrie, fintech en asurtech.'

Bedrijven kunnen steun krijgen in de vorm van leningen of een deelname in het kapitaal. 'We willen minimaal 15 miljoen per jaar voorbehouden voor start-ups', zegt Bogovic. 'Brussel is, hoewel de werkzaamheidsgraad er laag is, de hoofdstad van de start-ups. Maar Antwerpen en Gent komen sterk opzetten. De ambitie is dat Brussel het nummer één voor start-ups blijft. De overige 25 miljoen gaat naar scale-ups en kmo's. We streven een positieve impact op de werkgelegenheid na, met een gezond evenwicht tussen rentabiliteit en risico.'