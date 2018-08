Francken valt PS aan over nieuwe toeloop migranten in Brussels park

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwijt Brussels burgemeester Philippe Close en diens partij PS een politiek spel rond de migranten in het Maximiliaanpark bij Brussel-Noord.

In het Maximiliaanpark en directe omgeving verblijven net als vorige zomer opnieuw tot 700 migranten die vooral uit zwart-Afrika komen. De situatie doet terugdenken aan die van vorige zomer, toen er een migratiecrisette ontstond rond de honderden migranten in de buurt van Brussel-Noord. Door paspoortcontroles en, nadien, vooral ook de komst van de winter, daalde hun aantal snel onder 100. Maar met het warme weer zijn ze nu dus terug, tot onvrede van de buurt.

Francken wijt de terugkeer van het probleem aan laks optreden van Brussels stadsbestuur en lokale politie. ‘Het is, op één actie na, een jaar geleden dat de lokale politie nog een interventie deed’, aldus Francken tegenover de VRT. Close staat aan het hoofd van de politiezone die bevoegd is voor het Maximiliaanpark.

Francken: ‘De PS blijft de ngo's en illegalen pamperen, met de enige bedoeling om de N-VA aan te vallen, te zeggen dat Francken het niet aankan, dat Jambon het niet aankan, dat wij hardvochtig en inhumaan zijn.’

De PS blijft de ngo's en die illegalen pamperen, met de enige bedoeling om de N-VA aan te vallen, te zeggen dat Francken het niet aankan, dat Jambon het niet aankan, dat wij hardvochtig en inhumaan zijn. Theo Francken Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Het Brusselse stadsbestuur liet bij monde van schepen Alain Courtois (MR) een aantal weken geleden nochtans weten de situatie grondig beu te zijn. 'De migranten moeten er weg. We willen het park teruggeven aan de buurt', klonk het.

Na de erg stroeve samenwerking met Closes voorganger Yvan Mayeur, die geregeld in de clinch ging met de federale regering, is minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ook een pak positiever over de opstelling van de nieuwe burgemeester.

Geen vluchtelingen

‘Dit zijn geen vluchtelingen, maar puur economische migranten’, aldus nog Francken. ‘Migranten die geen asiel aanvragen in België, kan ik wettelijk gezien niet helpen en bed, bad, brood geven.'

De meerderheid van migranten in het park verblijft niet in het park in de hoop vluchtelingenstatus te krijgen bij ons. Zij hangen er rond in afwachting van een poging om met de hulp van mensensmokkelaars het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

'Er is maar één oplossing voor mensen die blijven weigeren asiel aan te vragen, en dat is oppakken en terugsturen naar het land van herkomst, hoe moeilijk dat ook is', aldus Francken.

De staatssecretaris kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen een aantal teruggestuurde Soedanezen, die opgepakt waren rond Brussel-Noord, beweerden na hun gedwongen terugkeer gefolterd te zijn.

noemt de ngo’s verantwoordelijk voor de creatie van een migratiehub. ‘Je krijgt er gratis eten, gratis soep en medische hulp en mensen worden er opgepikt om een slaapplaats te krijgen.’