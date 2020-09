Geen extra maatregelen voor Brussel, voorlopig code geel in onderwijs

Extra veiligheidsmaatregelen voor Brussel zijn voorlopig niet nodig. Dat adviseert het Brusselse expertencomité dat donderdag samenkwam. Het onderwijs kan in code geel blijven, maar voor hoe lang is niet duidelijk.

'We hebben beslist vooral verder in te zetten op sensibilisering en goede communicatie', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. 'Zeker naar jongeren toe is het belangrijk hen te motiveren om de bestaande maatregelen beter te respecteren.'

Ondanks de problematische situatie in Brussel zien de experten geen noodzaak om bijkomende maatregelen te nemen voor de Nationale Veiligheidsraad van volgende week. 'De stijging van het aantal besmettingen in Brussel ligt in lijn met de rest van België', zegt Neven. Wel wordt nagedacht over hoe de huidige maatregelen beter kunnen worden nageleefd. Ook de testcapaciteit opkrikken blijft een aandachtspunt.

Kleurcodes onderwijs

Voor het leerplichtonderwijs is contact toch nog net iets belangrijker dan voor studenten. Inge Neven Hoofd Brusselse gezondheidsinspectie

Het onderwijs kan voorlopig blijven draaien onder code geel. Scholen kunnen voltijds voor iedereen openblijven. De adviesgroep RAG raadde Brussel vorige week aan een crisisberaad te houden wegens het hoge aantal besmettingen. Maar de Brusselse experten houdt zo lang mogelijk vast aan code geel. 'We willen binnen die contouren wel nadenken over hoe het nog veiliger kan, bijvoorbeeld door contactbubbels elkaar zo weinig mogelijk te laten kruisen en erop toe te zien dat jongeren hun mondmasker op school goed dragen', zegt Neven. 'Al sluit ik niet uit dat een aantal scholen toch naar code oranje zal moeten schakelen.' In dat geval kunnen de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs slechts halftijds naar school.

Het hoger onderwijs besliste woensdag om zelfs in dezelfde steden met verschillende kleurcodes te werken, omdat de instellingen het niet eens geraakten. Zo start de Erasmushogeschool Brussel in code oranje. De VUB en de KU Leuven campus in Brussel zullen de eerste week in code geel werken en vanaf de tweede week naar oranje schakelen. Vanaf dan kunnen aula's nog maar voor een vijfde gevuld worden.

Neven ziet een mogelijkheid om voor het hoger onderwijs andere kleurcodes te gebruiken dan voor de scholen. 'Eenzelfde kleurcode is makkelijker, maar de uniformiteit is toch al weg. Voor het leerplichtonderwijs is contact toch nog net iets belangrijker dan voor studenten.'