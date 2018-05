Geen licht aan het eind van de tunnel voor Brussels fileleed

Het fileleed zal vanaf 1 juli in Brussel een versnelling hoger schakelen. Vanaf dan wordt de Leopold II-tunnel volledig afgesloten gedurende de zomermaanden. De 80.000 auto’s die dagelijks door de tunnel rijden, moeten dan via andere invalswegen op hun bestemming raken. Brussel Mobiliteit verwijst met name naar de Industrielaan in Anderlecht en de A12 vanuit Antwerpen als alternatieven.