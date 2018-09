Getouwtrek over asielopvang

Het Brussels stadsbestuur verzet zich tegen een gepland centrum in Neder-Over-Heembeek.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) gaat politiek en juridisch in het verzet tegen het geplande aanmeldcentrum voor asielzoekers in de deelgemeente Neder-Over-Heembeek. De Brusselse blokkage is slecht nieuws voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Die heeft een grote hervorming van de asielopvang in de steigers gezet. Het centrum moet de draaischijf worden van een nieuw model, waarbij asielzoekers zich in Neder-Over-Heembeek registeren, er maximaal een maand verblijven en vandaaruit naar een geschikt opvangcentrum vertrekken.

Close zwaait met een negatief advies van de politie om zich tegen de bouw te verzetten. Het centrum is gepland op de gronden van het militair ziekenhuis, midden in een residentiële wijk. Volgens het stadsbestuur kan de politie onvoldoende de veiligheid garanderen als er een centrum met bijna 1.000 asielzoekers komt. De stad Brussel is ook boos dat de federale regering alleen over de bouw van het nieuwe aanmeldcentrum heeft beslist, zonder de burgemeester te raadplegen.

De bouw van het centrum is nu al vertraagd. Door ontbrekende elementen moest het dossier opnieuw worden ingediend bij de bevoegde Regie der Gebouwen, waardoor de goedkeuring door de regering een tijdlang on hold stond. Het verzet van Brussel dreigt de datum van de oplevering - die naar begin 2020 is opgeschoven - nog verder uit te stellen.

Het asielcentrum Klein Kasteeltje moet tijdelijk als aanmeldcentrum gebruikt worden.

Dat is een probleem voor de Dienst Vreemdelingenzaken, die de eerste intake van asielzoekers doet. De registratie gebeurt nu in het WTC-gebouw aan het station Brussel-Noord, maar het huurcontract loopt eind dit jaar af. Er is nu beslist de geplande sluiting van het asielcentrum Klein Kasteeltje in hartje Brussel uit te stellen. Alle 850 asielzoekers worden elders ondergebracht en het Klein Kasteeltje zal tijdelijk als aanmeldcentrum gebruikt worden.