Gezonde Brusselaar kan voorsteken op kwetsbare voor boostershot

Brusselaars die nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik kunnen door een fout in het Brussels inschrijvingssysteem Bruvax toch een afspraak vastleggen. Brussel doorkruist zo de nationale vaccinatiestrategie.

Geen 65-plusser, verzwakte immuniteit of zorgpersoneel maar toch een boosterprik willen? Geen probleem voor het Brusselse inschrijvingsplatform Bruvax. Tal van Brusselaars die nog niet in aanmerking komen voor een derde prik, kunnen toch een tijdslot kiezen in een vaccinatiecentrum in Brussel. Dat meldt de Brusselse krant La Capital woensdag.

Het systeem maakt geen onderscheid tussen leeftijd, toegediende vaccin en datum van de laatste dosis. Het enige wat een Brusselaar hoeft te doen is een box aanvinken die op erewoord verklaart 'tot de groep mensen te behoren die tot de huidige categorieën/fasen van vaccinatie behoort'.

Het systeem maakt geen onderscheid tussen leeftijd, toegediende vaccin en datum van de laatste dosis.

De gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt naar een verklaring voor de fout. 'Bij het bijwerken van de lijst van mensen die in aanmerking komen voor de boosterdosis, hebben we ook mensen toegevoegd die in fase 1a zijn gevaccineerd, onder wie mensen die hun eerste vaccin hebben gekregen voor ze werden uitgenodigd', zegt Fatima Boudjaoui, de woordvoerster van de cel Covid-19 van de GGC.

Maron onder vuur

Voor de Brusselse oppositie is de maat vol. De bevoegde minister Alain Maron (Ecolo) is de kop van Jut. 'Het stopt gewoon niet in deze crisis. We sukkelen van kwakkel naar kwakkel', zegt Gilles Verstraeten, Brussels Parlementslid voor N-VA, aan De Tijd. 'Het Brussels systeem zit vol bugs, waardoor de privacy van mensen te grabbel wordt gegooid en kwetsbaren worden voorgestoken voor de boosterprik.'

Het Brussels systeem zit vol bugs. Gilles Verstraeten Brussels Parlementslid N-VA

De MR noemde Maron eerder 'totaal onbekwaam'. Donderdag staat de commissie gezondheid in het Brusselse Parlement gepland, waar wordt uitgekeken naar de komst van Maron. 'Het wordt pittig', zegt de N-VA, die vraagt dat 'meneer Maron eindelijk zijn conclusies trekt'.

De fout is het derde euvel van het Brussels platform, dat 'Bruvaxgate' werd gedoopt. Midden november berichtten De Tijd en Le Soir over een datalek. Werkgevers en verzekeraars konden met één klik zien welke Brusselaar gevaccineerd is. Het systeem werd daarna aangepast. Een ander probleem stelde zich toen bleek dat 'een paar duizend' Vlamingen en Walen zich met een valse postcode inschreven en zo registratiefraude pleegden.

Nationale vaccinatiestrategie

De jongste fout in het systeem doorkruist het nationale vaccinatiebeleid. Het toedienen van de derde prik werd in België mondjesmaat beslist. Voor mensen met een verzwakte immuniteit en 65-plussers viel de beslissing in september. De zorgverstrekkers hoorden eind oktober dat ze recht hadden op een booster. Vanaf half december sluit ook wie gevaccineerd werd met Johnson & Johnson aan. Daarna zou AstraZenaca volgen, al moet dat nog beslist worden.