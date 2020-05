Helft normale passage in Brusselse Nieuwstraat

In de Brusselse Nieuwstraat passeren dagelijks rond de 50.000 mensen, wat de helft is van voor de coronacrisis uitbrak.

De winkels in de Brusselse Nieuwstraat zijn sinds 11 mei opnieuw open voor het publiek, maar de drukte van weleer is nog niet teruggekeerd. Momenteel is er een gemiddelde passage van ongeveer 50.000 personen per dag, maar dat is de helft van het normale aantal vóór de coronacrisis. Dat maakte Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) maandag bekend op de gemeenteraad van de stad Brussel.