Hoe voorkom je een tweede Ter Kamerenbos?

Volgens criminoloog Christophe Busch moet de politie niet alleen drones inzetten tegen illegale bijeenkomsten. 'Gebruik dezelfde sociale netwerken die jongeren mobiliseren om hen te ontraden. Een oproep in het tv-journaal volstaat niet.'

Het uit de hand gelopen nepfestival donderdag in het Ter Kamerenbos in Brussel eindigde met 26 gewonde agenten. Ook acht feestvierders hadden verzorging nodig. Een satirische Facebook-oproep voor ‘La Boum’ bracht in het park 1.500 à 2.000 feestvierders op de been.

De aprilgrap draaide uit op een protestactie tegen de coronaregels - zonder mondmasker. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zegt dat de politie heeft gewacht om in te grijpen om een onderscheid te maken tussen de onruststokers en gezinnen en mensen die te goeder trouw waren. Toen de politie het park ontruimde, ontspoorde de situatie.

'Dit is een kaakslag voor iedereen die de regels respecteert’, reageerden premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verontwaardigd. Close wil de anonieme organisatoren - die in de evenementensector actief zouden zijn - laten opdraaien voor de kosten.

Hoe kan dergelijke chaos worden vermeden? De Brusselse politie zegt zijn manschappen klaar te houden voor nieuwe bijeenkomsten.

Sociale media boosdoener én oplossing

Daarnaast moet ook worden ingezet op preventie en dialoog, zegt criminoloog Christophe Busch. ‘Ook als mensen ondoordacht gedrag tonen, moet je ze serieus nemen. Vraag hen hoe zij het probleem willen aanpakken.’

Oproepen voor illegale feestjes op Facebook of andere sociale media moeten met dezelfde middelen worden bestreden. ‘Je hebt een netwerk nodig om een netwerk aan te pakken. Het versterkende platform is tegelijk de boosdoener en de oplossing. Gebruik datzelfde Facebook en andere platformen om jongeren op te roepen niet naar de bijeenkomst te gaan. Een oproep in het tv-journaal volstaat niet.’

'Schakel ook jongerenorganisaties en universiteiten in die kunnen verbinden en invloed hebben’, zegt Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut, een kennisplatform en vormingscentrum voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Hij verwijst naar een recente hackathon die Brusselse jongerenorganisaties hielden om manieren te bedenken om bepaalde doelgroepen te bereiken.

Mobiele data en drones

Maar wat als de volgende bijeenkomst niet via Facebook wordt georganiseerd, maar via gesloten chatgroepen zoals op WhatsApp? Dan kan de overheid op basis van geanonimiseerde mobiele data zien of een grote groep mensen op een beperkte oppervlakte samentroept - met slechts een paar minuten vertraging. Dat gebeurt aan de hand van de zendmasten van Proximus.

Steden als Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende gebruikten de data eerder al om de drukte in winkelstraten te monitoren. En om het publiek bij events als de start van de Ronde van Frankrijk in 2019 en de Ronde van Vlaanderen in goede banen te leiden. Navraag leert dat de Brusselse politie alle technische middelen gebruikt om de orde te handhaven. ‘We gebruiken mobiele data bij evenementen’, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. Bij bijeenkomsten als in het Ter Kamerenbos gebruikt de politie drones om in te schatten of het te druk wordt. En om mensen op te roepen tot het dragen van een mondmasker, afstand te houden en het park (of andere locatie) te verlaten.

Bij een losgeslagen bende werkt crowdcontrol niet, daarmee kan je een moeilijke sfeer niet omkeren. Chris De Smet Topman van ToB-Seen

Kan crowdcontrol een soelaas bieden? Zo werden bezoekersstromen in centrum- en kuststeden gestuurd, met behulp van informatieschermen en alternatieve routes. 'Bij een losgeslagen bende werkt dat niet, daar kan je een moeilijke sfeer niet omkeren. Het ging om betogers - ze droegen geen mondmasker -, niet om bezoekers. Daarvoor heb je politie nodig', zegt Chris De Smet van ToB-Seen, een specialist in crowdcontrol.

Volgens De Smet moet de overheid de opruiers straffen maar daarnaast de jongeren ook een alternatief bieden. ‘Loop door de steden en je ziet overal jongeren samenzitten. Neem globale maatregelen als het heropenen van de terrassen of het organiseren van gecontroleerde evenementen.’