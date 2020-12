Hoeveel Brusselse stadstol zal u betalen? Doe de test

Brussel voert vanaf 2022 een stadstol in. Met de simulator van De Tijd kunt u berekenen hoeveel de nieuwe stadstol u zal kosten. Voor Vlaamse pendelaars komt daar de Vlaamse verkeersbelasting bovenop.

De Brusselse regering heeft een akkoord over de slimme kilometerheffing SmartMove bereikt. Die zal vanaf 2022 de Brusselse belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting vervangen.

De nieuwe tol moet leiden tot minder files, gezondere lucht, een grotere verkeersveiligheid, minder geluidshinder en meer ruimte in de hoofdstad. Ze zal bestaan uit een basisheffing, aangevuld met een variërend tarief per gereden kilometer. De prijs zou variëren naargelang van het moment van de dag en het vermogen (fiscale pk) van de wagen. Wie in de file met een wagen met een zware motor naar Brussel rijdt, betaalt het meest.