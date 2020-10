Honderd Brusselse cafés dreigen ten onder te gaan aan sluiting

Dat de Brusselse cafés door de coronapandemie een maand dicht zijn, brengt een honderdtal etablissementen in ernstige financiële moeilijkheden. Maar in Vlaanderen zou de schade groter zijn, leert een simulatie van de bedrijfsdata-expert Graydon.

Hoe groot is de ravage in de horecasector nu Brussel een stad zonder cafés is geworden? Een simulatie van de data-expert Graydon leert dat de beslissing de cafés voor een maand te sluiten een honderdtal zaken in zware problemen brengt. Maar de meeste zaten al in moeilijkheden, of blijven er ook nu nipt uit.

De studie werpt licht op de economische schade mochten de federale regering en de deelstaatregeringen vrijdag beslissen de horeca in het hele land te sluiten. Die beslissing ligt op tafel op het Overlegcomité, dat nog altijd bezig is.

Brussel

De Graydon-studie leert dat de Brusselse horeca het voorbije halfjaar vrij goed standhield, ook al werd ze overspoeld door de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Brussels Gewest telde bij de uitbraak van het coronavirus in maart 1.800 cafés en bars. Daarvan zijn er 76 gestopt. In de helft van de gevallen gebeurde dat met nog genoeg geld op de rekening om alle facturen te betalen, bij de andere helft eindigde het in een faillissement.

De steunmaatregelen hebben een bizar effect. 350 zaken liepen in maart een groot risico op een faillissement, maar doen het nu beter.

De steunmaatregelen die de overheid nam, hebben op de Brusselse cafés bovendien een bizar effect. 15 procent van de bars en cafés in Brussel – 256 zaken - waren voor de pandemie in goede gezondheid maar hebben het nu zeer moeilijk. Maar voor veel meer zaken - 20 procent of 350 in totaal - geldt het omgekeerde: ze liepen in maart een groot risico op een faillissement, maar doen het nu beter. Wellicht komt dat omdat ze destijds nauwelijks nog klanten over de vloer kregen, maar nu dankzij de steun meer ademruimte krijgen.

Een maand lockdown doet die balans evenwel verschuiven. De groep die voor corona gezond was en nu in de problemen verkeert, groeit dan tot 22 procent. Mocht de sluiting verlengd worden tot twee maanden, dan wordt dat 23 procent. Na drie maanden wordt het 24 procent.

Om de Brusselse bars en cafés weer financieel gezond te krijgen is 21 miljoen euro aan vers kapitaal nodig. Drie maanden sluiting zou dat bedrag doen oplopen tot 37 miljoen euro.

Vlaanderen

In Vlaanderen blijken de bars en cafés kwetsbaarder. Daar waren vier op de tien cafés gezond voor de crisis, maar in zware problemen nu. Na een maand lockdown zou dat 45 procent worden. Een verlenging van een lockdown verandert ook hier niet zo veel aan de grootte van die groep.

Op dit moment is in het Vlaams Gewest naar schatting 88 miljoen euro verse financiering nodig om alle bars en cafés weer financieel gezond te krijgen. Als ze drie maanden de deuren moeten sluiten, wordt dat dubbel zo veel: 163 miljoen euro.