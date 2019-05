Humanitaire hub trekt weg uit Noordstation

De organisaties die hulp aan vluchtelingen bieden, kunnen anderhalf jaar lang in een gebouw in de Havenlaan terecht, op 15 minuten wandelen van het station.

De humanitaire hub in het Brusselse Noordstation verhuist op 11 juni naar de Havenlaan in Brussel. De huurovereenkomst voor de lokalen die de hulporganisaties Dokters van de Wereld, Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en Burgerplatform hadden voor het gebruik van de lokalen in Brussel-Noord is afgelopen.