Joëlle Milquet krijgt zitje in raad van bestuur RTBf

Belangrijkste nieuwe naam is voormalig cdH-voorzitster Joëlle Milquet, meldt Le Soir. De voorbije jaren was ze adviseur van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voor betere regels rond het vergoeden van slachtoffers van misdaad en van terreur.

Milquet is geen parlementslid meer en zetelt ook niet meer in de Brusselse gemeenteraad. In februari kondigde ze aan dat ze de cdH-lijst in Brussel zou trekken, maar daar kwam ze eind maart op terug.