KU Leuven doet huizenruil met Belfius in Brussel

Belfius Insurance verkoopt een deel van het Pachecogebouw in Brussel aan de KU Leuven. De universiteit zal er een campus ontwikkelen. De bank koopt op haar beurt een historisch gebouw van de KU Leuven in Brussel, dat zou worden gesloopt.

De KU Leuven is al een tijdje op zoek naar meer ruimte voor haar 4.000 studenten in Brussel. Oorspronkelijk zou de universiteit een nieuwe campus bouwen in het centrum van de stad. Daarvoor kocht ze in 2012 al het 19de-eeuwse Meyboomgebouw aan. De KU Leuven kreeg een vergunning om het gebouw te slopen en er een nieuwe campus te zetten, maar die beslissing lokte protest uit.