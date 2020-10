Kan een nieuwe lockdown nog vermeden worden?

Nu de coronacijfers de slechte kant uitgaan, wordt luidop opgeroepen tot een nieuwe lockdown. Voorlopig houdt de regering-De Croo de boot af. Maar hoe lang kan ze dat volhouden?

'De cijfers zijn dramatisch’, zo verwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het in het middagjournaal op VTM.

Uit de nieuwe statistieken blijkt dat het coronavirus zich aan een hoog tempo verspreidt in ons land. Woensdag werden voor het eerst meer dan 6.000 besmettingen opgetekend in één dag, een record. Gemiddeld worden er ruim 100 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er tien keer meer dan een maand geleden, toen het aantal ziekenhuisopnames nog zeer beperkt was. In totaal liggen er nu 1.257 mensen in het ziekenhuis, waarvan ruim 200 op intensieve zorgen.

We zitten wel nog een eind verwijderd van het record eind maart, toen er op het hoogtepunt per dag meer dan 600 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Toch wordt openlijk de vraag gesteld of een nieuwe lockdown niet aangewezen is. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro deed in De Zevende Dag alvast een oproep voor strengere maatregelen. En ook virologe Erika Vlieghe maakte duidelijk dat de situatie alarmerend is.

Frank Vandenbroucke gaf toe dat de cijfers slecht zijn, maar blijft voorlopig de bestaande maatregelen verdedigen (maximaal drie nauwe contacten, maximaal vier mensen uitnodigen thuis en cafés om 23 uur gesloten). Hij voegde er wel aan toe dat provinciegouverneurs en burgemeesters op eigen initiatief strengere maatregelen kunnen aankondigen.

De druk is evenwel groot om strengere nationale maatregelen aan te kondigen. Maar dan kom je al snel uit bij een nieuwe lockdown en dat wil iedereen vermijden. Zo wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ten allen prijze voorkomen dat de scholen opnieuw zouden dicht moeten. Bovendien is gebleken uit de eerste lockdown dat het zo’n ravage aanricht in de economie dat een tweede wil vermeden worden. De economie krimpt dit jaar met 7,2 procent en eind volgend jaar zal de economie nog niet volledig hersteld zijn van die klap. Bedrijven tekenen nu nog altijd een omzetverlies op van gemiddeld 14 procent. En ook volgend jaar verwachten ze nog een krimp van de omzet met 10 procent. Een tweede lockdown zou die cijfers nog doen verslechteren.

Vandenbroucke zei niet te kunnen garanderen dat een tweede lockdown zal kunnen vermeden worden. Om die ter vermijden, moet iedereen zich aan de afspraken houden, benadrukte hij. Dat donderdagavond op de grote markt in Leuven door studenten gefeest werd, botste bij veel mensen op ongeloof. Dat een kleine groep het ‘verpest’ voor de samenleving zorgt voor heel wat beroering.

In andere landen is het niet anders. Ook daar gaan de cijfers de verkeerde richting uit en ontstaat er opnieuw een debat over een mogelijke lockdown.