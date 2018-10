Kris Cloots nieuwe voorzitter Brusselse Voka

Voka Metropolitan, dat de Voka-leden in Brussel verenigt, heeft vanaf 11 december een nieuwe voorzitter. Kris Cloots (54) volgt Jean-Paul van Avermaet op, die de voorzitter van de Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wordt.

Cloots is de CEO van de schoonmaakreus ISS, die poetsdiensten aan bedrijven levert en voor hen gebouwen beheert. De groep stelt in ons land bijna 10.000 mensen te werk. De Brusselse regio is een belangrijke markt.