Leopold II-tunnel klaar voor heropening na volledige asbestverwijdering

De werken aan de Leopold II-tunnel tijdens de volledige zomersluiting zijn volgens schema verlopen. Bij een laatste werfbezoek werd getoond dat de tunnel volledig asbestvrij is gemaakt en klaar is om zaterdag 1 september opnieuw open te gaan voor het verkeer.

Van zondag tot donderdag sluit de tunnel wel opnieuw tussen 22 uur en 6 uur. De asbest die in de onderste verflaag aan de muren van de tunnel zat, is volledig verwijderd. In totaal werd het asbest op een lengte van 10 kilometer en een oppervlakte van 18.000 m2 aangepakt.