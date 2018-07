Leopold II-tunnel nu volledig dicht

De Leopold II-tunnel in Brussel is sinds zaterdagavond 22 uur volledig afgesloten voor een grondige renovatie. De voorbereidende werken zorgden de voorbije dagen al voor heel wat hinder.

De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land . Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel. 'Om de veiligheid te verzekeren, het rijcomfort te verbeteren en de bovengrondse overlast te beperken wordt de Leopold II-tunnel grondig gerenoveerd', legt Brussel Mobiliteit uit. '

De voorbije dagen was er al veel hinder door de beperking van het aantal rijstroken, ook op de alternatieve routes. Brussel Mobiliteit raadt daarom aan zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets te kiezen. Of om te carpoolen.