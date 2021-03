Leopold II-tunnel wordt Anny Cordy-tunnel

Brussel herdoopt de Leopold II-tunnel tot de Anny Cordy-tunnel, genoemd naar een in Franstalig België bekende zangeres en comédienne.

Veel Vlaamse pendelaars zullen zich de komende dagen en weken wellicht afvragen wie Anny Cordy is. Na een wedstrijd over wie de nieuwe naam mag geven aan de Leopold II-tunnel, de verkeersas die de basiliek van Koekelberg verbindt met het Brusselse stadscentrum, kwam ze als grote winnares uit de bus.

Het Brussels Gewest besliste in maart vorig jaar om de Leopold II-tunnel een nieuwe naam te geven. Dat gebeurde voor de dood van George Floyd in de Verenigde Staten de Black Lives Matter-beweging deed heropleven en tot een discussie over koloniaal verleden leidde.

Elf vrouwen

De hoofdreden voor de naamsverandering ligt elders: Brussels minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen) gaf destijds als reden dat amper zes procent van de straten en pleinen in Brussel een vrouwennaam hebben, wat niet in verhouding staat tot de rol die vrouwen in onze geschiedenis hebben gespeeld.

Daarom kwam er een short list van elf vrouwennamen, waaruit Brusselaars konden kiezen. Het ging onder meer om de schrijfster Marguerite Yourcenar, de Franse wetenschapster Marie Curie, het Amerikaanse burgerrechtenboegbeeld Rosa Parks, de eerste voorzitster van het Europees Parlement Simone Veil en Semira Adamu, die in 1998 omkwam toen ze door vijf Belgische rijkswachters als asielzoekster werd uitgewezen.

Vijf miljoen platen

Het werd uiteindelijk Annie Cordy, een Belgische zangeres en actrice die vorig jaar overleed. Ze nam meer dan 600 liedjes op, speelde in musicals en zeventien films. Ze verkocht meer dan vijf miljoen platen, maar is vooral in Franstalig België bekend. De tekst op haar Nederlandstalige Wikipedia-pagina telt 2.000 tekens. De Franstalige versie is 22 keer langer.

'Het betekent veel voor me dat de naam Annie Cordy is gekozen', reageerde haar nicht Michèle Lebon-Cooreman. 'Ik zie dit als de keuze van de Brusselaars om de kunstenares en haar werk op te nemen in het geheugen van de stad waar zij geboren is. Dat ontroert me erg.'

Annie Cordy haalde het van Semira Adamu en Marie Curie, die tweede en derde werden.