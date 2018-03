Luchthaventram rijdt zich vast in communautair moeras

Bedrijven in de Brusselse rand smeken om een gepland tramnet naar de luchthaven. Maar door gebakkelei tussen Vlaanderen en Brussel liggen de werken liggen zwaar achter schema .

Vrijdag 7 december 2013. Een fiere Hilde Crevits (CD&V), toen nog Vlaams minister van Mobiliteit, kondigt drie tramtracés aan om het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant te verbeteren en de luchthaven beter te ontsluiten. In 2017 wil Vlaanderen de nodige vergunningen hebben zodat in 2020 de eerste trams in Vlaams-Brabant rijden. Het gaat om drie lijnen: een luchthaventram van Brussel-Noord naar Brussels Airport, een tram naar Willebroek langs de A12 en een Ringtram van Jette tot Zaventem.

Vooral de luchthaventram is cruciaal voor de bedrijventerreinen in Diegem, Machelen en Evere. Heel wat van die bedrijven en instellingen, zoals ExxonMobil, Toyota, 3M, de NAVO en de hotels in de buurt van de luchthaven, zetten shuttles in om hun werknemers ter plaatse te krijgen. Een luchthaventram zou het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld vanuit Brussel meer personeel aan te trekken.

Ook in de Noordrand is een goed openbaarvervoeralternatief welkom. Wie vanuit Leuven of zelfs Zaventem naar pakweg Vilvoorde wil reizen, moet vandaag overstappen in Brussel of Mechelen. ‘Files kosten de bedrijven miljoenen per jaar en dreigen goede werknemers weg te houden’, zegt Peter Van Biesbroeck van Voka Vlaams-Brabant. ‘We pleiten voor alternatieven voor de wagen, zeker omdat de bereikbaarheid enorm belangrijk is in de war for talent. Het Brabantnet zou zuurstof bieden aan de slagaders van het economisch hart van ons land.’

De geplande deadline van 2020 is hoe dan ook niet meer haalbaar voor de luchthaventram en voor de tram langs de A12. De nodige procedures zijn ondertussen wel opgestart. Voor de luchthaventram loopt de procedure voor het milieueffectrapport, terwijl voor de A12 het ruimtelijk plan is goedgekeurd. Daarna moet voor beide een omgevingsvergunning worden aangevraagd, die de bouw- en milieuvergunning bundelt.

Als die vergunningen kan de spade in de grond. Voor de luchthaventram nemen de werken normaal drie jaar in beslag, voor de tram langs de A12 vijf jaar. Er is dus sowieso vertraging op de initiële timing. Een nieuwe timing durft niemand geven, want er zijn nog twee grote obstakels.

Brussel

Het belangrijkste is de samenwerking met Brussel. Beide trams moeten voor het laatste deel van het traject de tramsporen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gebruiken. Technische gesprekken daarover verlopen relatief goed, maar voor de samenwerking moet ook een politiek akkoord met Brussel worden gevonden. Het overleg tussen de kabinetten van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) lagen lage lange tijd stil door de onenigheden tussen Vlaanderen en Brussel over onder meer de vliegroutes.

Op kabinetsniveau bestaat al een akkoord over een ‘memorandum of understanding’ over alle werken rond de Brusselse ring, maar die tekst ligt al maanden op de Brusselse regeringstafel. ‘Ons werk is af’, luidt het op het kabinet van Weyts. ‘We hebben een evenwichtig akkoord bereikt. Het is aan de Brusselse regering om dat groen licht te geven.’

Het kabinet van Smet wil enkel kwijt dat het dossier ‘in bespreking’ is. Bij de Franstalige partijen in de Brusselse regering ligt het hele luchthavendossier hoe dan ook gevoelig. Brussel bekampt Vlaanderen ook over het vlieglawaai. Het dreigt met nieuwe gerechtelijke stappen als er niet per direct aanpassingen van de vliegroutes in het voordeel van Brussel komen.

Wanneer vanuit Brussel meer duidelijkheid komt, is dus onzeker. ‘Er is niet meer nodig dan vijf minuten politieke moed om over dit project een akkoord te sluiten. Maar het ligt allemaal zo gevoelig dat een uitweg nog niet in zicht is’, zucht een betrokken ambtenaar.

Budget

Een tweede knelpunt is de financiering. De luchthaventram kost ongeveer 100 miljoen euro terwijl de tram langs de A12 een prijskaartje van 400 miljoen heeft. De Vlaamse regering heeft daar nog geen geld voor voorzien. Het is ook niet de bedoeling dat nog deze regeerperiode in bijvoorbeeld de meerjarenbegroting in te schrijven, luidt het bij De Werkvennootschap, het vehikel dat de Vlaamse overheid heeft opgericht om grote mobiliteitswerken te coördineren. De regering wacht om groen licht te geven tot de nodige vergunningen binnen zijn. De volgende Vlaamse regering moet dus beslissen over het budget.