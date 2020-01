MIVB en Actiris krijgen groene voorzitter

De Brusselse groenen verzekeren zich na de verkiezingszege van 26 mei van cruciale zitjes in de cockpit van de macht.

De Brusselse regering is bezig met een benoemingsronde voor de raden van bestuur van enkele tientallen belangrijke Brusselse instellingen. Bij de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris lost Landry Mawungu Bert Anciaux (sp.a) af als voorzitter, vernam De Tijd. Mawungu krijgt de post op voordracht van Groen.

'We dragen hem voor als onafhankelijk voorzitter, op basis van zijn competenties', laat het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt weten. De gedelegeerd bestuurder van Actiris, Gregor Chapelle, heeft een PS-etiket.

Elke Van Den Brandt (Groen) is sinds de verkiezingen van vorig jaar de nieuwe politieke chef van de Brusselse Vlamingen.

Groen krijgt daarnaast ook de voorzitter van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Die functie gaat naar de zakelijk directeur van de cultuurinstelling KVS, Merlijn Erbuer. Hij neemt het stuur over van de Open VLD'er Thomas Ryckalts.

Stevige verkiezingszege

Ecolo en Groen haalden op 26 mei in Brussel een stevige verkiezingszege. Elke Van Den Brandt is sindsdien de nieuwe politieke chef van de Brusselse Vlamingen, nadat Guy Vanhengel (Open VLD) die rol jarenlang vervulde. Het verklaart waarom Groen nu cruciale posten krijgt in de Brusselse machtscenakels. Actiris is inhoudelijk belangrijk als regisseur van de Brusselse arbeidsmarkt. De MIVB is dan weer belangrijk voor het geld. De MIVB kan de komende jaren miljarden euro's investeren in het Brusselse mobiliteitsbeleid. Het is een sleutelpost voor Groen.

15,7% Brusselse werkloosheid De werkloosheid in Brussel bedroeg vorig jaar gemiddeld 15,7 procent, een vijfde lager dan in 2010.

Landry Mawungu is sinds 2017 directeur bij het Minderhedenforum. De koepel van een tiental organisaties die werken rond etnische minderheden houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. De Vlaamse regering-Jambon liet in haar regeerakkoord verstaan geen subsidie meer te willen geven aan 'initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken'. Daarom is het de bedoeling het Minderhedenforum te heroriënteren.

Mawungu zette in oktober zijn handtekening onder een verklaring van het middenveld over het te harde beleid en de besparingen van de regering-Jambon.

Migratieroots

Mawungu is 30 en heeft migratieroots. Daarom is zijn aanstelling voor Groen van groot symbolisch belang. De Brusselse arbeidsmarkt ondervindt grote moeite om laaggeschoolde jongeren, vaak met migratieroots, aan de slag te krijgen. Recent onderzoek toont aan dat Brusselaars met niet-Europese roots veel moeilijker aan de bak raken. Mawungu houdt zich bij het Minderhedenforum ook bezig met de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, onder meer via een pleidooi voor de invoering van praktijktests en mysterycalls.

De Brusselse werkgelegenheid is aan de beterhand. De gemiddelde werkloosheid bedroeg in 2019 15,7 procent, een vijfde lager dan in 2010. Het verschil blijft wel groot met Vlaanderen, waar de werkloosheid 5,7 procent is. Brussel kan ook betere statistieken voorleggen voor laaggeschoolden, jongeren en allochtonen. De werkzaamheidsgraad - het aantal mensen tussen 20 en 64 jaar dat werkt - blijft met 61,8 procent wel laag. In Vlaanderen is dat 76 procent.