MIVB investeert half miljard euro in uitbreiding vloot

Het Brussels gewest gaat dit jaar 1,4 miljard euro investeren in mobiliteit. Daarvan is bijna 1 miljard euro bestemd voor de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. In La Libre Belgique kondigt MIVB-topman Brieuc de Meeûs investeringen aan in nieuwe lijnen en in nieuwe voertuigen.