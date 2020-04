MIVB krikt aanbod weer op vanaf 4 mei

De MIVB verhoogt de frequentie van haar metro's, trams en bussen vanaf 4 mei, in het kader van de exitstrategie uit de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Dat maakte de Brusselse openbaarvervoermaatschappij zaterdag bekend.

Omdat de scholen voorlopig nog gesloten blijven, gaat de MIVB vanaf maandag 4 mei in eerste instantie over op de 'witte dienstregeling', die normaal tijdens kleine schoolvakanties geldt. Het gaat om 85 procent van het normale aanbod tijdens de week.

'De frequenties nemen toe', zegt de MIVB. 'De metro rijdt tijdens de spits om de 3 minuten, in plaats van 5, op de gemeenschappelijke delen en om de 7,5 minuten, in plaats van 10, op de uiteinden van de lijnen. Tramlijnen 3 en 4 zullen om de 5 minuten rijden tijdens de spits en lijnen 93 en 82 om de 7,5 minuten. Ook het busnet krijgt versterking, afhankelijk van het aantal beschikbare bestuurders.'

Mondmaskers

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag dat het dragen van mondmaskers in het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht wordt vanaf 4 mei. De MIVB benadrukt dat die maatregel dus ook geldt op haar net. 'Boven op het dragen van een mondmasker, blijven aanbevelingen voor hygiëne gelden: handen wassen of een ontsmettingsgel gebruiken, het gebruik van papieren wegwerpdoekjes en hoesten in de elleboog.'